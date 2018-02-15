Дело Труханова: под судом стреляли, есть раненые - фото, видео

Возле здания Соломенского суда Киева, где избирают меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, один правоохранитель получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предполагаемый стрелок задержан, его доставили в управление полиции.

"В результате столкновения под зданием суда усилили наряды полиции и Нацгвардии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

По информации Украинской правды, стычки произошли между полицейскими и представителями правых движений, полиция применила слезоточивый газ. Отмечается, что конфликт начался с "задержания двух неизвестных без существенных на то причин".

На опубликованных видео видно, как правоохранители задерживают нескольких человек. Также неизвестные бросали в полицейских файеры.

Как сообщают СМИ, когда из зала суда начали выходить так называемые титушки, которые пришли поддержать Труханова, между ними и правыми завязался конфликт. Полиция вмешалась и окружила обе стороны.

Началась давка, потасовка и задержания. Затем "националисты и представители батальона Донбасс" ввязалась в стычку с правоохранителями, требуя "отдать их представителей". Во время столкновений прозвучали два хлопка.

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Сегодня, 15 февраля, в Соломенском суде Киева мэру Одессы Геннадию Труханову избирают меру пресечения. Прокуроры САП просят для чиновника арест с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.

14 февраля 2018 года в аэропорту Борисполь пограничники задержали Труханова и его заместителя Павла Вугельмана и передали их сотрудникам НАБУ. Оба чиновника фигурируют в уголовном производстве Бюро о присвоении и растрате имущества (дело бывшего завода "Краян").

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net; видео: YouTube / Украинская правда

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