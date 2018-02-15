В Киеве СБУ задержала на взятке инспектора таможни: фото
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке главного государственного инспектора Киевской городской таможни Государственной фискальной службы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды с граждан за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей из-за рубежа. С каждого авто злоумышленник требовал "процент" в размере $200. Оперативники спецслужбы задокументировали получение инспектором более $1 тысячи.
Сотрудники СБУ задержали главного инспектора возле места работы во время получения очередной взятки.
Таможеннику готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).
Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры и при содействии подразделения внутренней безопасности ГФС.
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Ранее сотрудники СБУ задержали на взятке в $3 тыс начальника одного из отделений полиции и первого заместителя руководителя одной из местных прокуратур Винницкой области.
Фото: facebook.com/lysenko.andrii, ssu.gov.ua
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