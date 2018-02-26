В Жулянах задержан переправлявший украинок в Испанию иностранец

Полиция разоблачила международный канал торговли людьми. В аэропорту Киев задержан иностранец, который переправлял трех украинок в Испанию для дальнейшей их сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В результате совместных действий сотрудников оперативных подразделений Госпогранслужбы, представителей управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции и прокуратуры Одессы удалось разоблачить функционирование международного канала торговли людьми.

Незаконную отправку девушек в Испанию предотвратили в международном пункте пропуска Жуляны в аэропорту Киев. Правоохранители установили, что подозреваемый организовал международный канал торговли людьми и вербовал украинок для сексуальной эксплуатации в Испании.

Иностранца 1971 года рождения межведомственная группа задержала во время оформления пассажиров на один из рейсов. Мужчина как раз пытался переправить за границу трех молодых женщин для дальнейшего их привлечения к работе в секс-индустрии.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Также устанавливаются полный круг причастных к правонарушению лиц.

5 января полиция задержала в аэропорту Киев двух женщин, которых подозревают в том, что они переправляли украинок в Грецию с целью сексуальной эксплуатации.

Фото: dpsu.gov.ua

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