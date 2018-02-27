На Полтавском шоссе погиб известный врач из Днепра: фото, видео
27.02.2018, 18:56 (5 Фото)
В результате автомобильной аварии погиб заместитель главного врача по медицинской части Дорожной клинической больницы Днепра Евгений Шулика. Об этом сообщил его друг Виталий Пискун в Facebook.
Трагедия произошла утром 26 февраля в Амур-Нижнеднепровском районе на Полтавском шоссе. Шулика находился за рулем автомобиля Nissan и направлялся со стороны Обуховки в сторону Днепра.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и въехал в отбойник.
От полученных травм Шулика скончался на месте происшествия. Кроме него, в автомобиле никого не было.
4 февраля в автокатастрофе погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский.
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