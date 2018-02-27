На Полтавском шоссе погиб известный врач из Днепра: фото, видео

В результате автомобильной аварии погиб заместитель главного врача по медицинской части Дорожной клинической больницы Днепра Евгений Шулика. Об этом сообщил его друг Виталий Пискун в Facebook.

Трагедия произошла утром 26 февраля в Амур-Нижнеднепровском районе на Полтавском шоссе. Шулика находился за рулем автомобиля Nissan и направлялся со стороны Обуховки в сторону Днепра.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и въехал в отбойник.

От полученных травм Шулика скончался на месте происшествия. Кроме него, в автомобиле никого не было.

4 февраля в автокатастрофе погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский.