Под Радой изъяты 9 гранат РГД-5, коктейли Молотова, 5 дымовых мин
Во время проведения следственных действий на территории палаточного городка полицейские изъяли девять гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин. Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции.
Все изъятые вещдоки направлены на экспертизу.
"Сегодня, 3 марта, на основании решения суда полиция проводит следственные действия по ул. Грушевского возле здания парламента. Процессуальные действия продолжаются в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи столичной полиции. Именно по их требованию и был обеспечен доступ правоохранителей на территорию палаточного городка. Его жители совершили неповиновение законным требованиям полицейских и нанесли телесные повреждения правоохранителям", - сказано в сообщении.
В пресс-службе полиции отметили, что в результате в госпиталь МВД для оказания медицинской помощи доставлены четверо сотрудников полиции.
В настоящее время задержаны и доставлены в участки полиции более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции.
Начато уголовное производство по ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
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Ранее сегодня глава киевской полиции Андрей Крищенко в комментарии корреспонденту LIGA.net сообщил, что в палаточном городке были обнаружены гранаты и несколько единиц огнестрельного оружия.
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"Конституция говорит, что люди могут собираться мирно и проводить акции, тогда мы их называем активистами. Но я могу навскидку сказать, что больше 50 человек за эти месяцы попали в больницы от их действий. Если это мирные митингующие, значит, я чего-то не понимаю", - отметил Крищенко.
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Фото: kyiv.npu.gov.ua
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