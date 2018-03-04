Автомайдан и С14 провели акцию под домом Крысина: фото, видео

Около 50 представителей Автомайдана, С14 и других общественных организаций сегодня провели акцию под домом Юрия Крысина, который получил четыре года тюрьмы условно за нападение на журналиста газеты Вести Вячеслава Веремия во время событий Майдана. Об этом сообщает Громадське.

Участники акции требовали, чтобы Крысин "не прятался от правосудия и являлся на судебные заседания" в Апелляционном суде Киева, где рассматриваются жалобы на приговор обвиняемому.

Представители общественных организаций выкрикивали "Крысина на нары", облили забор дома томатным соком, имитируя кровь, и обклеили его наклейками "Розыск. Юрий Крысин "Шрек". Также через аудиоколонки проигрывали песню Михаила Круга "Золотые купола".

"Автомайдан" та С14 влаштували акцію під будинком Юрія Крисіна, підозрюваного у вбивстві журналіста Веремія - залили паркан будинку томатним соком та ввімкнули пісню Михайла Круга "Золотые купола" pic.twitter.com/AgmD9bPOsT - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 березня 2018 р.

Отмечается, что к участникам акции никто не вышел. Спустя некоторое время к дому подъехала полиция.

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27 февраля 2018 года Крысина обнаружили в детском отделении Института сердца в Киеве, после чего туда пришли неизвестные, облили обвиняемому голову зеленкой и подарили, среди прочего, мандарины и крысиный яд.

1 марта Крысин не явился в столичный Апелляционный суд на заседание по делу Веремия, сославшись на болезнь.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений Веремию в день его убийства 18 февраля 2014-го, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Подсудимого освободили в зале суда с учетом "смягчающих обстоятельств" - наличия у него двух малолетних детей и якобы раскаяния.

Журналисты и представители общественности назвали приговор Крысину мягким и потребовали для обвиняемого более жесткого наказания. Судья Олег Линник в свою очередь считает вынесенный им приговор вполне обоснованным и утверждает, что действовал в пределах предъявленного обвинения.

28 декабря 2017-го Генпрокуратура обжаловала приговор Крысину.

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Фото: соцсети; видео: twitter.com/HromadskeUA

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