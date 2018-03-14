СБУ разоблачила разветвленную антиукраинскую сеть: детали, фото

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым провели комплекс процессуальных действий, направленных на документирование и блокировки подрывной деятельности против Украины участников антиукраинской сети, причастных к организации провокационных акций по заказу страны-агрессора. Об этом сообщаетпресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что координацию антиукраинской сети осуществлял Артем Бузила, который направлял указания по проведению антиукраинских мероприятий непосредственно из администрации российского президента. Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Виталия Захарченко.

Сотрудники СБУ в рамках открытого уголовного производства провели 28 санкционированных обысков у фигурантов дела в разных регионах Украины. Во время обысков обнаружены неопровержимые доказательства причастности участников сети к совершению противоправных действий в интересах спецслужб РФ.

По результатам следственных действий в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях следователи изъяли для проведения экспертизы 46 магнитных носителей информации и 38 мобильных устройств с важными для досудебного следствия материалами и данными.

Выявлены печатные экстремистские агитационные материале, документы с грифом "Для служебного пользования", которые могли быть использованы спецслужбами РФ для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции.

Изъяты материалы по подготовке в одной из стран Европы фейковой международной конференции с согласованным текстом для спикера в поддержку оккупации АР Крым и дискредитацией украинской власти, а также расценки на подкуп депутатов местных советов за принятие необходимых российской стороне решений и обращений к руководству государства.

Читайте также: СБУ проводит более 25 обысков в регионах

Установлены участники "боевой группы" антиукраинской сети. Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили карту одной из областей Украины с отметками мостов и других стратегических объектов и литературу по военной топографии. У злоумышленников изъято 700 граммов тротила с пятью электрозапалами, две гранаты Ф-1 и РГД-5, более 600 патронов разного калибра.

Ранее сообщалось, что журналиста Бузилу в Украине приговорили к четырем годам лишения свободы, через год он вышел на свободу по "закону Савченко" и сразу же покинул Украину.

Фото: ssu.gov.ua

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.