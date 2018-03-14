В Хмельницком СБУ задержала торговца оружием: фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Хмельницком торговца оружием, незаконно поступавшего из района проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра скупал оружие, незаконно вывезенное из зоны АТО, для последующей перепродажи, в частности представителям криминальных кругов. По месту жительства своих родственников делец также оборудовал мастерскую по переработке пневматического оружия в боевое.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из улиц Хмельницкого при попытке сбыта карабина и патронов к нему.

Во время проведения обысков в "цехе" задержанного сотрудники СБУ изъяли 50 пистолетов разных модификаций, патроны разного калибра, а также около 400 г прекурсоров и почти полкилограмма марихуаны.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжается следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к противоправным действиям.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники СБУ заблокировали в Чернигове сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, ввезенных из зоны АТО.

Фото: ssu.gov.ua

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