В Хмельницком СБУ задержала торговца оружием: фото
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Хмельницком торговца оружием, незаконно поступавшего из района проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра скупал оружие, незаконно вывезенное из зоны АТО, для последующей перепродажи, в частности представителям криминальных кругов. По месту жительства своих родственников делец также оборудовал мастерскую по переработке пневматического оружия в боевое.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из улиц Хмельницкого при попытке сбыта карабина и патронов к нему.
Во время проведения обысков в "цехе" задержанного сотрудники СБУ изъяли 50 пистолетов разных модификаций, патроны разного калибра, а также около 400 г прекурсоров и почти полкилограмма марихуаны.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжается следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к противоправным действиям.
Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники СБУ заблокировали в Чернигове сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, ввезенных из зоны АТО.
Фото: ssu.gov.ua
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