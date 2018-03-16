На западе Украине разоблачили банду похитителей нефтепродуктов

На территории двух областей - Волынской и Львовской - действовала мощная вооруженная группировка, в состав которой входили около 25 человек. Они специализировались на кражах нефтепродуктов в особо крупных размерах. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

В результате проведения комплекса следственных и розыскных действий прокуратуре Волынской области совместно с полицией и при содействии охранной организации удалось разоблачить и нейтрализовать эту межрегиональную преступную группу.

Используя в качестве средств и орудий совершения преступлений дорогостоящую спецтехнику и оборудование, многочисленный транспорт, средства связи, специально приспособленные помещения, правонарушители осуществили несанкционированное вмешательство, так называемую врезку в магистральный нефтепровод компании Прикарпатзахідтранс. Оттуда на протяжении последних трех недель похитили 163 тонны дизельного топлива, причинив ущерб на общую сумму 4 млн 140 тыс грн.

Совершив эту кражу, 14 марта 2018 группа расширила свою противоправную деятельность и с целью завладения нефтепродуктами на территории Львовской области осуществляла "врезку" в крупнейшую в мире систему магистральных нефтепроводов Дружба. На этом этапе преступная деятельность группы была пресечена.

Всего к операции по разоблачению правонарушителей 14-15 марта одновременно были привлечены 120 правоохранителей - прокуроров, оперативников и следователей, проведено 42 обыска, обнаружено и изъято три единицы оружия, в том числе автомат и пулемет, 60 т похищенного топлива, деньги, драгоценности. Были задержаны 15 человек.

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Предварительно действия злоумышленников квалифицированы как совершенные организованной группой кражи в особо крупных размерах и повреждения магистральных нефтепроводов (уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 292 УК Украины).

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

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