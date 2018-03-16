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На западе Украине разоблачили банду похитителей нефтепродуктов

16.03.2018, 07:47 (4 Фото)
На западе Украине разоблачили банду похитителей нефтепродуктов На западе Украине разоблачили банду похитителей нефтепродуктов На западе Украине разоблачили банду похитителей нефтепродуктов На западе Украине разоблачили банду похитителей нефтепродуктов
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На западе Украине разоблачили банду похитителей нефтепродуктов На западе Украине разоблачили банду похитителей нефтепродуктов На западе Украине разоблачили банду похитителей нефтепродуктов На западе Украине разоблачили банду похитителей нефтепродуктов

На территории двух областей - Волынской и Львовской - действовала мощная вооруженная группировка, в состав которой входили около 25 человек. Они специализировались на кражах нефтепродуктов в особо крупных размерах. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

В результате проведения комплекса следственных и розыскных действий прокуратуре Волынской области совместно с полицией и при содействии охранной организации удалось разоблачить и нейтрализовать эту межрегиональную преступную группу.

Используя в качестве средств и орудий совершения преступлений дорогостоящую спецтехнику и оборудование, многочисленный транспорт, средства связи, специально приспособленные помещения, правонарушители осуществили несанкционированное вмешательство, так называемую врезку в магистральный нефтепровод компании Прикарпатзахідтранс. Оттуда на протяжении последних трех недель похитили 163 тонны дизельного топлива, причинив ущерб на общую сумму 4 млн 140 тыс грн.

Совершив эту кражу, 14 марта 2018 группа расширила свою противоправную деятельность и с целью завладения нефтепродуктами на территории Львовской области осуществляла "врезку" в крупнейшую в мире систему магистральных нефтепроводов Дружба. На этом этапе преступная деятельность группы была пресечена.

Всего к операции по разоблачению правонарушителей 14-15 марта одновременно были привлечены 120 правоохранителей - прокуроров, оперативников и следователей, проведено 42 обыска, обнаружено и изъято три единицы оружия, в том числе автомат и пулемет, 60 т похищенного топлива, деньги, драгоценности. Были задержаны 15 человек.

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Предварительно действия злоумышленников квалифицированы как совершенные организованной группой кражи в особо крупных размерах и повреждения магистральных нефтепроводов (уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 292 УК Украины).

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

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