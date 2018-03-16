Задержанному за сбыт амфетамина охраннику объявили о подозрении

Задержанному за сбыт наркотических веществ работнику взвода охраны объектов публичной безопасности одного из райотделов Управления полиции охраны Киева и его сообщнику объявлено о подозрении в совершении преступления. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что капрал полиции сбывал амфетамин наркозависимым, получая от них предоплату 400 грн за один грамм. Оперативники спецслужбы задокументировали, что после смены злоумышленник встречался с "клиентами", которым передавал заказанную дозу психотропов.

Сотрудники СБУ задержали полицейского на железнодорожном вокзале во время реализации очередной партии наркотиков. Также задержан сообщника, который поставлял злоумышленнику психотропы.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили амфетамин и весы для взвешивания наркотического порошка.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) продолжается досудебное расследование.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сегодня сообщалось, что в Одессе сотрудники прокуратуры и уголовного розыска изъяли оружие и боеприпасы у четверых иностранных граждан, подозреваемых в похищении человека.