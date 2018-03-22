В Киеве СБУ разоблачила координатора сети антиукраинских ресурсов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве координатора сети антиукраинских Интернет-ресурсов, созданных по заданию так называемого "министерства информации и связи" террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель столицы с 2015 года за материальное вознаграждение систематически размещал на страницах соцсетей призывы к захвату государственной власти, поддержки военной агрессии против Украины. Он "привлек" к распространению антиукраинского контента, который поступал от пропагандистов с оккупированной территории, еще несколько человек.

Во время обыска по месту жительства координатора сети сотрудники СБУ изъяли переписку с "куратором", в котором содержались конкретные задачи и информация о перечислении средств за выполненную работу. Правоохранители также обнаружили учетные записи, из которых осуществлялось администрирование антиукраинских Интернет-ресурсов и публикация материалов с призывами к захвату власти в Украине.

В ходе проведения следственных действий злоумышленник признал свою вину и подтвердил, что сознательно выполнял задание представителя террористической организации ДНР и получал за это денежное вознаграждение.

Решается вопрос о сообщение координатору о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), и избрании меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к функционированию антиукраинской Интернет-сети.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО блокировали поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации ЛНР.