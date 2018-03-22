СБУ разоблачила банду разжигателей межнациональных конфликтов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Чернигове организованную группировку, члены которой по заказу российских спецслужб совершали преступления, направленные на разжигание межнациональной розни и нанесение ущерба международному имиджу Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что участники группировки причастны к совершению ряда актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия на территории Сумской и Волынской областей.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района Волынской области злоумышленники обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, погибших в сентябре 1939 года в боях с Красной армией. В ночь с 29 на 30 декабря 2017 вандалы нанесли антисемитскую надпись на здании иудейской общины "Еврейский дом" в Сумах.

Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

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4 февраля 2018 года в Ужгороде неизвестные разбили окно офиса Общества венгерской культуры Закарпатья и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью, вследствие чего произошло задымление. Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что офис КМКС пытались поджечь якобы граждане Польши - члены пророссийской праворадикальной организации Фаланга.

27 февраля в офисе венгерской организации произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало срабатывание самодельного взрывного устройства. Подозреваемые задержаны.

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Фото: ssu.gov.ua

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