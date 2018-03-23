СБУ: Под Львовом сотрудник криминальной полиции погорел на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины 22 марта задержали во время получения взятки оперуполномоченного криминальной полиции во Львовской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, старший лейтенант требовал с местного жителя триста долларов США за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество.

Сотрудники СБУ задержали полицейского на одном из автосервисов райцентра после получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 368 УК (получение взятки должностным лицом).

Подозреваемому грозит штраф от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.