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Матиос: В Одессе на взятке задержан чиновник Минобороны - фото

30.12.2016, 18:28 (4 Фото)
Матиос: В Одессе на взятке задержан чиновник Минобороны - фото Матиос: В Одессе на взятке задержан чиновник Минобороны - фото Матиос: В Одессе на взятке задержан чиновник Минобороны - фото Матиос: В Одессе на взятке задержан чиновник Минобороны - фото
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Матиос: В Одессе на взятке задержан чиновник Минобороны - фото Матиос: В Одессе на взятке задержан чиновник Минобороны - фото Матиос: В Одессе на взятке задержан чиновник Минобороны - фото Матиос: В Одессе на взятке задержан чиновник Минобороны - фото

В Одессе правоохранители задержали на взятке чиновника Министерства обороны Украины, который требовал деньги от подрядчика, нанятого для ремонта военных казарм. Об этом в своем Facebook сообщил замгенпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Нацполиция, военная прокуратура Южного региона только что в Одессе задержали "на горячем" заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 тысяч гривен взятки (3% от сметы ремонта военных казарм)", - сообщил Матиос.

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24 декабря 2016 года сообщалось о том, что в Запорожье при получении взятки задержан сотрудник прокуратуры.

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