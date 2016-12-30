Матиос: В Одессе на взятке задержан чиновник Минобороны - фото
В Одессе правоохранители задержали на взятке чиновника Министерства обороны Украины, который требовал деньги от подрядчика, нанятого для ремонта военных казарм. Об этом в своем Facebook сообщил замгенпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"Нацполиция, военная прокуратура Южного региона только что в Одессе задержали "на горячем" заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 тысяч гривен взятки (3% от сметы ремонта военных казарм)", - сообщил Матиос.
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24 декабря 2016 года сообщалось о том, что в Запорожье при получении взятки задержан сотрудник прокуратуры.
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