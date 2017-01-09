В полиции Донецкой области сформирован штурмовой отряд: видео

В полиции Донецкой области сформирован штурмовой отряд - бойцы спецподразделения КОРД назначены на должности. Об этом в понедельник сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

"В полиции Донецкой области сформирован штурмовой отряд - бойцы спецподразделения КОРД, которые прошли спецподготовку, назначены на должности", - говорится в сообщении.

Сегодня приказом начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина на должности спецподразделения Корпус оперативно-внезапного действия (КОРД) предназначены бойцы, которые прошли все испытания, подготовку в Киеве и доказали, что достойны работать в обновленной полиции.

Глава областной полиции прибыл в расположение спецназовцев, чтобы поздравить бойцов и определить первоочередные шаги по дальнейшему развитию подразделения, главная задача которого - безопасность жителей и защиту от террористической угрозы.