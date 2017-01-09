В полиции Донецкой области сформирован штурмовой отряд: видео
В полиции Донецкой области сформирован штурмовой отряд - бойцы спецподразделения КОРД назначены на должности. Об этом в понедельник сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.
"В полиции Донецкой области сформирован штурмовой отряд - бойцы спецподразделения КОРД, которые прошли спецподготовку, назначены на должности", - говорится в сообщении.
Сегодня приказом начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина на должности спецподразделения Корпус оперативно-внезапного действия (КОРД) предназначены бойцы, которые прошли все испытания, подготовку в Киеве и доказали, что достойны работать в обновленной полиции.
Глава областной полиции прибыл в расположение спецназовцев, чтобы поздравить бойцов и определить первоочередные шаги по дальнейшему развитию подразделения, главная задача которого - безопасность жителей и защиту от террористической угрозы.
"Сегодня, 9 января 2017 года, дали дорогу в жизнь спецподразделения КОРД. В его состав вошли сотрудники полиции, которые прошли отбор, 2-месячные курсы выживания, получили соответствующий сертификат бойца "КОРД" и прошли переаттестацию. Наш спецподразделение должно быть лучшим", - сказал Аброськин, подчеркнув, что сегодня КОРД - мощный штурмовой отряд, предназначенный для сопровождения полицейских спецопераций и задержания вооруженных преступников, в том числе - в зоне боевых действий.
Глава полиции Донецкой области отметил, что в настоящее время полностью решена проблема с автотранспортом, техническим обеспечением спецподразделения. Бойцы имеют на вооружении современное оружие, спецтехнику, в частности - современный украинский бронеавтомобиль "Варта", который выдерживает взрыв 6 кг тротила.
Единственным вопросом остается кадровое обеспечение. Сейчас подразделение укомплектовано примерно на 50%. В течение 2 - 3 месяцев планируется полностью укомплектовать штат.
Фото: dn.npu.gov.ua
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