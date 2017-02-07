Первый день после каникул: как началась VI сессия Рады - фото
Во вторник, 7 февраля, начала работу VI сессия Верховной Рады восьмого созыва. На открытие пришел премьер-министр Владимир Гройсман, министры, руководители центральных органов исполнительной власти и судебной власти и послы, передает корреспондент ЛІГА.net.
Депутаты будут работать до 21 июля. За это время они планируют 11 недель заседать в пленарном режиме. Семь недель отведено для работы в комитетах, шесть - для работы в округах.
Нардепы ушли на каникулы 20 января. В январе депутаты должны были работать в пленарном режиме две недели. Но в декабре они внесли изменения в календарный план и оставили одну пленарную неделю с 17 по 20 января.
Фото: Андрей Гудзенко, ЛІГА.net
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