"Нечеловеческие условия": как готовят бойцов Сил спецопераций ВСУ

На полигоне учебного центра Сил специальных операций Вооруженных Сил завершается этап отбора кандидатов на III Квалификационный курс подготовки спецназовцев. Фотоотчет подготовки будущих бойцов ССО опубликован на сайте структуры.

"Высококвалифицированные офицеры и инструкторы центра, которые сами прошли подготовку по стандартам НАТО под руководством иностранных инструкторов, тщательно и ответственно подходят к отбору будущих курсантов курса. Они проверяют степень моральной готовности, военно-профессиональной и психологической способности курсантов выполнять задачи в нечеловеческих условиях обстановки", - сказано в сообщении.

После жесткого отбора и тяжелых физических нагрузок к обучению на курсах будут допущены наиболее подготовленные и мотивированные бойцы.

6 июня 2015 года Верховная Рада приняла закон, которым вводятся в действие Силы спецопераций. В задачи ССО входит проведение глубинных рейдов и организация засад в тылу противника, диверсии, подготовка плацдармов для продвижения основных войск, эвакуация целей, деблокирование окруженных украинских войск и так далее.

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