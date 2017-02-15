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В Киевской области 16 февраля состоятся полеты истребителей

15.02.2017, 17:14 (7 Фото)
В Киевской области 16 февраля состоятся полеты истребителей В Киевской области 16 февраля состоятся полеты истребителей В Киевской области 16 февраля состоятся полеты истребителей В Киевской области 16 февраля состоятся полеты истребителей В Киевской области 16 февраля состоятся полеты истребителей В Киевской области 16 февраля состоятся полеты истребителей В Киевской области 16 февраля состоятся полеты истребителей
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В Киевской области 16 февраля состоятся полеты истребителей В Киевской области 16 февраля состоятся полеты истребителей В Киевской области 16 февраля состоятся полеты истребителей В Киевской области 16 февраля состоятся полеты истребителей В Киевской области 16 февраля состоятся полеты истребителей В Киевской области 16 февраля состоятся полеты истребителей В Киевской области 16 февраля состоятся полеты истребителей

В Киевской области 16 февраля состоятся практические полеты экипажей истребительной авиации. Об сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Завтра, 16 февраля, в рамках проведения очередной летной смены в бригаде тактической авиации воздушного командования “Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, состоятся практические полеты экипажей истребительной авиации”, - сказано в сообщении.

Воинская часть, где будут проходить полеты истребителей, расположена в Василькове. Там базируется 4-я база тактической авиации с аэродромом. На базе размещены военные самолеты Миг-29 и L-39.

Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

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