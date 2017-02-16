НАПК и Антикоррупционный орган Италии наладят обмен информацией
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Национальный антикоррупционный орган Италии (ANAC) договорились об обмене информацией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.
"Председатель НАПК Наталья Корчак и президент Национального антикоррупционного органа Италии (ANAC) Раффаэле Кантоне подписали меморандум о взаимопонимании между двумя агентствами. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества путем обмена информацией и опытом в области предупреждения коррупции", - сказано в нем.
Также меморандум предусматривает проведение периодических консультаций, работу над совместными проектами и обеспечивает правовую основу для более тесных отношений между двумя антикоррупционными агентствами.
Меморандум вступает в силу с даты его подписания и будет действовать в течение следующих четырех лет.
Подписание меморандума состоялось при содействии посольства Украины в Италии.
Фото: facebook.com/NAZKgov
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:29
-
14:20
-
15:35
-
15:19
-
09:20
Материалы по теме
-
16.02.2017 15:19
-
16.02.2017 11:59
-
16.02.2017 11:20
-
16.02.2017 10:56
-
16.02.2017 08:50
Все материалы по теме: Люстрация и коррупция в Украине
- Война России против Украины: последние события в Донбассе 16:43
- Стало известно, что еще запретят ввозить в оккупированный Донбасс 16:26
- Вход в Институт нацпамяти облили красной краской - Вятрович 16:26
- Аваков о санкциях против РФ: Европа не может поддерживать Кремль 16:12
- Полиция о нападении на Вятровича: Задержаны трое человек 16:02