В Киеве почтили память героев Небесной Сотни: фото
Сегодня в Киеве прошел марш памяти героев Небесной сотни, который закончился панихидой на улице Интитутской.
Колонна прошла от Европейской площади через Майдан Независимости до Мемориала памяти.
Почтить память погибших на Майдане три года назад пришли около 400 человек, по информации hromadske.ua.
В феврале 2014 года больше ста человек погибли в результате попытки властей разогнать мирный протест. На 18-20 февраля запланированы мероприятия в память о погибших.
На улицы в Киеве вышли более шести тысяч правоохранителей, которые имеют право проверять документы и осматривать вещи. Полицию столицы ко Дню героев Небесной сотни, 20 февраля, переведут на усиленный вариант несения службы.
Фото: Андрей Гудзенко
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