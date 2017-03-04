Насирова занесли в здание Института кардиологии: фото, видео

Отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова занесли в здание Института кардиологии имени Стражеско. До этого почти два часа он находился в карете скорой помощи во дворе медучреждения.

Ранее сообщалось, что ряд депутатов от Блока Петра Порошенко прибыли к институту, чтобы помешать правоохранителям завезти Насирова внутрь. Сами же парламентарии в комментарии СМИ утверждали, что приехали всего лишь понаблюдать за происходящим и поддержать главу ГФС.

Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.

Видео: Facebook Алисы Юрченко

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