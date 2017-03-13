Апелляция Насирова: чиновник за стеклом и митинг под судом - фото

Апелляционный суд Киева в понедельник, 13 марта 2017 года, начал рассмотрение жалобы защиты отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова на избранную ему меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 100 млн гривень.



В начале заседания суд отказался выпустить чиновника из стеклянной клетки для подсудимых, как того просили адвокаты Насирова.



В то же время под зданием апелляционной инстанции собрались митингующие с требованием "честного и справедливого суда" над главным фискалом, которого следствие подозревает в причастности к так называемой газовой схеме народного депутата Александра Онищенко.

Читайте также: Холодницкий назвал сроки передачи дела Насирова в суд

7 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева отправил Насирова под арест с правом внесения залога в размере 100 млн гривень. Адвокаты чиновника подали апелляцию на это решение.

Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.