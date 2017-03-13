Апелляция Насирова: чиновник за стеклом и митинг под судом - фото
Апелляционный суд Киева в понедельник, 13 марта 2017 года, начал рассмотрение жалобы защиты отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова на избранную ему меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 100 млн гривень.
В начале заседания суд отказался выпустить чиновника из стеклянной клетки для подсудимых, как того просили адвокаты Насирова.
В то же время под зданием апелляционной инстанции собрались митингующие с требованием "честного и справедливого суда" над главным фискалом, которого следствие подозревает в причастности к так называемой газовой схеме народного депутата Александра Онищенко.
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7 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева отправил Насирова под арест с правом внесения залога в размере 100 млн гривень. Адвокаты чиновника подали апелляцию на это решение.
Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net
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