Годовщина оккупации Крыма: главари боевиков и эхо СССР
В Севастополе на мысе Хрустальный вчера, 18 марта, прошел митинг в честь годовщины аннексии Крыма Россией. Оккупанты заявили, что в митинге приняли участие 3 тысячи человек, пишет издание Крым.Реалии.
Их поздравляли, в том числе, прибывшие в Севастополь депутаты нелегитимной российской Госдумы.
В массовых мероприятиях принял участие российский артист, депутат Думы Иосиф Кобзон. В июне 2016 года сообщалось, что Кобзон получил "паспорт гражданина ДНР". Позже Кобзон божился, что у него нет этих так называемых документов, которые раздают боевики Донбасса.
Ранее, 17 марта, в Севастополе прошел митинг коммунистов и сторонников возрождения СССР за отставку российского правительства, сообщает Крым.Реалии. Оккупационные власти города разрешили им провести митинг в центре у Вечного огня.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
Фото: liga.net
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