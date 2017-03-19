В Севастополе прошел митинг в честь оккупации Крыма РФ: фото

В Севастополе возле монумента "Солдат и матрос" на мысе Хрустальный про18 марта прошел митинг в честь годовщины оккупации Крыма Россией. По данным пресс-службы правительства города, в митинге приняли участие 3 тысячи человек.

Собравшихся поздравили оккупационные власти города, а также прибывшие в Севастополь депутаты Госдумы. "От имени всех 450 депутатов Госдумы я приветствую вас сегодня на этой площади. Благодаря вам Севастополь и Крым вернулись домой, а Россия обрела новый этап своей истории, когда стране никто больше не может указывать, как ей жить", - сказал заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

В Севастополе весь день проходили праздничные мероприятия: концерты, кинопоказы документальных фильмов, посвященных историческим события 2014 года, спортивные состязания. Завершилось празднование большим концертом на площади Нахимова, в котором принял участие российский артист, депутат ГД Иосиф Кобзон. В июне 2016 года сообщалось, что Кобзон получил паспорт гражданина ДНР. Позже Кобзон божился, что у него нет паспорта боевиков террористической организации ДНР.

Ранее, 17 марта, в Севастополе прошел митинг за отставку российского правительства, передает Крым.Реалии.

Организовали протестное мероприятие коммунисты и движение "17 марта - За возрождение СССР". Фактические власти города разрешили им провести митинг в центре города у Вечного огня.

Основные лозунги мероприятия - "СССР жив, СССР борется, СССР победит!", "За Родину, со Сталиным - вперед!", "17 марта 1991 года мы выбрали СССР!", "Заксобрание и правительство Севастополя в отставку", "Олигархов и ростовщиков - на нары".

Руководители городской ячейки КПРФ традиционно назвали распад СССР "великой трагедией". Коммунисты привали "возрождать Россию и бороться против наступающего фашизма".

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Фото: liga.net

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