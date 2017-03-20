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Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото

20.03.2017, 15:55 (19 Фото)
Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото
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Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото
Представители антикоррупционных организаций в костюмах лыжных инструкторов и героев мультфильмов вышли сегодня на акцию возле Верховной Рады с требованием прекратить фальсификации выборов аудитора для Национального антикоррупционного бюро Украины.

Среди участников акции можно было увидеть героев популярных мультфильмов - свинку Пеппу, Шрека, черепашек ниндзя, крокодила Гену и Чебурашку, Губку Боба, панду кунг-фу и покемона - которые символизировали непрозрачный процесс отбора кандидатов в аудиторы НАБУ.

По мнению организаторов акции, о нарушениях законодательства свидетельствует то, что после неудавшегося голосования за кандидатуру иностранного аудитора представители отдельных партий собрались на нелегитимное заседание антикоррупционного комитета. Как отметил глава комитета Егор Соболев, таким образом власть хочет "протолкнуть своего карманного аудитора" британца Найджела Брауна.


Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

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