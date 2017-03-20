Герои мультфильмов под Радой против фейкового аудитора НАБУ: фото

Представители антикоррупционных организаций в костюмах лыжных инструкторов и героев мультфильмов вышли сегодня на акцию возле Верховной Рады с требованием прекратить фальсификации выборов аудитора для Национального антикоррупционного бюро Украины.





Среди участников акции можно было увидеть героев популярных мультфильмов - свинку Пеппу, Шрека, черепашек ниндзя, крокодила Гену и Чебурашку, Губку Боба, панду кунг-фу и покемона - которые символизировали непрозрачный процесс отбора кандидатов в аудиторы НАБУ.





По мнению организаторов акции, о нарушениях законодательства свидетельствует то, что после неудавшегося голосования за кандидатуру иностранного аудитора представители отдельных партий собрались на нелегитимное заседание антикоррупционного комитета. Как отметил глава комитета Егор Соболев , таким образом власть хочет "протолкнуть своего карманного аудитора" британца Найджела Брауна.













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