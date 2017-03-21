Как депутаты аудитора НАБУ пытались назначить: фоторепортаж

Сегодня в Верховной Раде провалилась вторая попытка назначить аудитора Национального антикоррупционного бюро по квоте парламента. Рассмотрение сопровождалось блокированием трибуны и взаимными обвинениями.





После того как спикер Андрей Парубий объявил рассмотрение вопроса об определении представителя в состав комиссии по внешнему контролю по проведению независимой оценки и аудита эффективной деятельности НАБУ, к президиуму стали подтягиваться депутаты, трибуну занял глава антикоррупционного комитета Егор Соболев





Парубий отметил, что решением антикоррупционного комитета к рассмотрению вновь рекомендованы кандидатуры Найджела Брауна и Роберта Сторча. На требование депутатов показать им решение комитета спикер ответил, что его представит член комитета Игорь Артюшенко. Парубий заверил, что легитимность решения подтверждена аппаратом Рады.





Выступая с места, Артюшенко заявил, что на заседании комитета 16 марта 2017 года повторно были рассмотрены кандидатуры аудиторов НАБУ от парламента. По его словам, "это самая демократическая процедура", потому что в результате в зал были вынесены те же две кандидатуры - Брауна и Сторча.





После выступления представителей фракций Парубий объявил рейтинговое голосование, во время которого Сторча поддержали 178 депутатов, Брауна - 202.





Поскольку Браун набрал большее количество голосов, его кандидатура была вынесена на голосование, однако утвердить ее не удалось - за проголосовали 200 депутатов при 226 необходимых.





Парубий поручил антикоррупционному комитету доработать этот вопрос и внести на рассмотрение в зал.



