Безвизовый режим в действии: в ЕС уже въехали сотни украинцев
В первые часы действия безвизового режима границу Евросоюза пересекли сотни граждан Украины - обладателей биометрических паспортов. Об этом в Facebook сообщает департамент консульской службы МИД.
Как отмечают в ведомстве, консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границ стран ЕС по биометрическим паспортам.
"Общее количество украинцев, которые пересекли границу ЕС без виз по состоянию на 05:35, измеряется сотнями", - говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что консулы продолжают осуществлять мониторинг ситуации в пунктах пропуска. Для публикаций в соцсетях на тему запуска безвизового режима и помощи дипломатов при пересечении границы создан хештег #КонсулПоруч.
Прибув перший авіарейс з Києва до Варшави. Українці з біометрпаспортами безперешкодно пройшли контроль. #КонсулПоруч. pic.twitter.com/K3I7Hm94TJ- Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 11 червня 2017 р.
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Также в министерстве создана рабочая группа, которая сегодня работает круглосуточно, с 00:00 11 июня до 00:00 12 июня по киевскому времени, по телефонам: 044-238-16-37, 044-238-18-54 и 044-238-17-49. Дипломаты просят контактировать с группой в случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с въездом в страны ЕС в безвизовом режиме.
О первых украинских гражданах, которые пересекли границу Евросоюза без виз на автомобилях, также сообщает Госпогранслужба.
На сайте ГПСУ действуют сервисы Граница online и Интерактивная карта, с помощью которых можно отслеживать состояние загруженности наземных пунктов пропуска и эффективно планировать поездки через границу, выбирая оптимальные маршруты движения.
Сегодня ночью, 11 июня, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу.
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Фото: департамент консульской службы МИД, Госпогранслужба
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