В Санкт-Петербурге провели акцию в поддержку крымских татар

В Санкт-Петербурге, Россия, состоялась акция в поддержку крымских татар. Ее провели активисты инициативной группы Стратегия-18 на Невском проспекте в формате одиночных пикетов, передает Крым.Реалии.

Участники акции держали крымскотатарские национальные флаги, а также плакаты с требованием прекратить преследование крымских татар в аннексированном Крыму, в частности - Ильми Умерова, Ахтема Чийгоза, Мустафы Дегерменджи, Али Асанова и других. Надписи на плакатах также информировали о похищенных, убитых и арестованных крымских татарах на полуострове с момента аннексии, а также о сталинской депортации народа в 1944 году. Фотографиями с мероприятия организаторы поделились в Facebook.

Впервые серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар состоялась в российском Санкт-Петербурге 18 ноября 2016 и днем ​​ранее в Москве. Впоследствии активисты российских городов объединились в бессрочную акцию под названием Стратегия-18 в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

15 апреля 2017 года в Бахчисарае арестовали шесть крымских татар, которых накануне задержали силовики оккупантов.

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Фото: Facebook / Стратегия-18. Петербург в поддержку крымских татар

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