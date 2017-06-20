Порошенко встретился с Трампом в Белом доме: фото

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщил пресс-секретарь пресс-секретарь президента США Шон Спайсер в Twitter и выложил соответствующее фото.

Порошенко по итогам переговоров в Белом доме заявил, что во время встречи с Трампом получил твердую поддержку со стороны США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержку в продолжении реформ.

"Состоялась полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны Соединенных Штатов, поддержку относительно суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине", - отметил он.

Порошенко отметил, что три года назад был презентован мирный план, который стал основой минских соглашений.

"Было подчеркнуто, что Соединенные Штаты Америки остаются преданными минским соглашениям. Я уверен в том, что мы должны требовать от России полной имплементации минских соглашений, причем пакет безопасности, который заключается в том, что должен быть прекращен огонь, отведена российская артиллерия, танки, системы залпового огня, обеспечен беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории, включительно с границей, и мы детально обсудили шаги, которые сейчас будут сделаны, накануне визита президента Трампа в Европу", - сказал он.

По его словам, отдельно обсуждался вопрос сотрудничества в военно-техническом направлении. "Мы более детально сейчас это будем обсуждать с министром обороны США Мэттисом, но президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество", - отметил Порошенко.

Также, по словам главы государства, обсуждались вопросы сотрудничества в отрасли ядерной энергетики, в нефтегазовой сфере, закупка американского угля из Пенсильвании, продолжение сотрудничества по возобновляемым источникам энергии.

"Отдельно я передал... письмо от родственников заложников, которые находятся незаконно в тюрьмах на оккупированных территориях и в Российской Федерации. И мы получили заверения в тех усилиях, которые приложит администрация США в помощи украинцам вернуть наших ребят домой", - сказал он.

"Я могу сказать, что я полностью доволен результатами этих переговоров и очень благодарен и президенту Трампу, и вице-президенту Пенсу, и тем министрам, с которыми состоялись встречи, за очень твердую позицию поддержки нашего государства", - добавил он.

Ранее Порошенко провел в Вашингтоне встречу с министром энергетики США Риком Перри.

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Вместе с президентом в США прибыли вице-спикер Рады Ирина Геращенко, глава МИД Павел Климкин, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, министр инфраструктуры Владимир Омелян, заместители главы Администрации президента Константин Елисеев и Дмитрий Шимкив, а также начальник Генштаба Виктор Муженко.



Этот визит Порошенко в столицу США - третий на должности президента, но впервые глава государства встретится именно с Трампом.

Встреча президента США с коллегой из государства-оккупанта России Владимиром Путиным состоится в начале июля на саммите G20 в Германии.

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Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

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