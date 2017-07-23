Волкер: В Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война
Спецпредставитель США Курт Волкер назвал конфликт в Донбассе "горячей войной". Об этом он сказал, находясь в прифронтовой Авдеевке, сообщает пресс-служба штаба АТО.
Официальная делегация Государственного департамента США во главе с Волкером провела в Авдеевке встречу с военными, представителями военно-гражданской администрации и пострадавшими жителями города.
"Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать - это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина - цветущее государство. Наша главная задача - восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока - человеческие жизни", - сказал Волкер.
Представители делегации посетили отремонтированную школу и Авдеевский коксохимический завод.
По словам Волкера, после визита в Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран, для того, чтобы консолидировать позицию по ситуации в зоне АТО с союзниками.
Вместе с ним в район проведения АТО прибыла чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, сотрудник Госдепартамента США Лейн Бал, военный атташе при Посольстве США в Украине полковник Пол Шмитт и другие должностные лица.
Делегацию из стороны ВСУ сопровождали руководитель Антитеррористической операции генерал-лейтенант Александр Локота и директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Украины генерал-майор Анатолий Петренко.
Сегодня, 23 июля Волкер и Йованович дадут брифинг в центре Краматорска.
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