День государственного флага в прифронтовой Авдеевке: фоторепортаж
В День государственного флага сине-желтые знамена реют над всей территории прифронтовой Авдеевки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
В районе стадиона Химик стартовал автопробег, посвященный Дню государственного флага Украины.
Всего в колонне под желто-голубыми флагами проехало более полусотни различных автомобилей.
"До Майдана и начала антитеррористической операции на востоке Украины такого уважительного и патриотического отношения к символу нашей государственности, государственному флагу Украины, не было. Именно в последние годы желто-голубой флаг сплотил всех нас, стал родным и значимым для каждого", - отметил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.
Сотни детей и взрослых в в вышиванках с флагами и желтыми шариками с надписью "Я люблю Авдеевку" в руках пришли поздравить друг друга с праздником.
После этого над главным зданием города военные военнослужащим 72-й отдельной механизированной бригады торжественно подняли государственный флаг Украины.
"Честь поднять флаг выпала группе знаменосцев в составе младших сержантов Дорина Морара, Федора Рубанского и старшего солдата Валентина Василюка. Все трое - кавалеры медалей и орденов "За мужество", - сказали в пресс-центре.
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