USD:  25.38  25.65   EUR:  29.70  30.23  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Глава Пентагона начал свой визит в Украину: фото

23.08.2017, 20:34 (4 Фото)
Глава Пентагона начал свой визит в Украину: фото Глава Пентагона начал свой визит в Украину: фото Глава Пентагона начал свой визит в Украину: фото Глава Пентагона начал свой визит в Украину: фото
1 из 4
Глава Пентагона начал свой визит в Украину: фото Глава Пентагона начал свой визит в Украину: фото Глава Пентагона начал свой визит в Украину: фото Глава Пентагона начал свой визит в Украину: фото

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Киев, где планирует встретиться с президентом Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком. Об этом сообщается в Twitter посольства США в Украине.

Визит главы Пентагона в Украину происходит впервые с 2007 года.

Как сообщалось ранее, министр обороны США Джеймс Мэттис примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости. В ходе визита он подчеркнет приверженность Соединенных Штатов стратегическому партнерству с Украиной, а также даст некоторые советы по наращиванию потенциала сил.

24 августа, кроме Мэттиса, в Украину прибудут также министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, а также замминистра обороны Великобритании. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
 