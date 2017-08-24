День Независимости: фоторепортаж военного парада в Киеве

В Киеве на Крещатике состоялся военный парад в честь Дня Независимости Украины.

В торжественных мероприятиях по случаю празднования приняли участие около 4 500 военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, сотрудников Нацполиции.



В параде также участвовали около 10 подразделений из Великобритании, Грузии, Канады, Литвы, Молдовы, Польши, США, а также знаменные группы Латвии, Румынии, Эстонии.

В ходе торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости президент Петр Порошенко наградил двух военнослужащих орденом Золотая звезда. Также президент, главы Генштаба ВСУ, ГПСУ и Нацгвардии вручили почетные наименования военным подразделениям, личный состав которых отличился в ходе проведения АТО.

Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

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