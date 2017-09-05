Послеотпускная Рада: кто пришел на первое заседание сессии - фото

Сегодня утром, 5 сентября, народные депутаты восьмого созыва Верховной Рады вернулись с летних каникул - была открыта седьмая сессия парламента. Кроме объявившего о старте нового периода заседаний Рады спикера Андрея Парубия и около 380 депутатов в церемонии открытия приняли участие премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства и некоторые представители структур безопасности.

Осенью депутаты намерены взяться за реформу системы образования, пенсионной системы, судебную и медицинскую реформы. На этой сессии будет рассмотрен бюджет-2018.

Рада также должна выбрать новый состав Центризбиркома, провести кадровые назначения в Счетной палате и других структурах.

7-я сессия парламента закроется 2 февраля 2018 года.

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Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

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