Послеотпускная Рада: кто пришел на первое заседание сессии - фото
Сегодня утром, 5 сентября, народные депутаты восьмого созыва Верховной Рады вернулись с летних каникул - была открыта седьмая сессия парламента. Кроме объявившего о старте нового периода заседаний Рады спикера Андрея Парубия и около 380 депутатов в церемонии открытия приняли участие премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства и некоторые представители структур безопасности.
Осенью депутаты намерены взяться за реформу системы образования, пенсионной системы, судебную и медицинскую реформы. На этой сессии будет рассмотрен бюджет-2018.
Рада также должна выбрать новый состав Центризбиркома, провести кадровые назначения в Счетной палате и других структурах.
7-я сессия парламента закроется 2 февраля 2018 года.
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Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net
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