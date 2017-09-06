Пограничники показали, как хотят оборудовать границу: схемы

Отделения пограничников на государственной границе будут располагаться на расстоянии не более 20 км друг от друга. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, опубликовав несколько соответствующих схем.

"Развертывание таких временных городков не требует много времени и дополнительного выделения земель. В то же время это существенно позволит повысить плотность и эффективность охраны госграницы", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас ГПСУ изучает передовой мировой опыт оперативного решения тактических задач по охране границы, и уже определила два основных направления деятельности.

"Первый - усиление ответственности за незаконное нарушение границы и контрабанду. Второй - повышение плотности системы охраны границы путем развертывания временных отделений пограничной службы и активизации деятельности института пограничных инспекторов", - сказал он.

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Глава ведомства уточнил, что на восточной, южной и северной участках "имеем реальную гибридную угрозу, генерируемой Россией". "Постоянная активность преступных групп, занимающихся организацией контрабандных каналов и переправкой незаконных мигрантов на западном участке также вызывает серьезное беспокойство", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба хочет ввести институт пограничных участковых и увеличить количество постов на границе.

Иллюстрации: пресс-служба ГПСУ

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