Пограничники показали, как хотят оборудовать границу: схемы
Отделения пограничников на государственной границе будут располагаться на расстоянии не более 20 км друг от друга. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, опубликовав несколько соответствующих схем.
"Развертывание таких временных городков не требует много времени и дополнительного выделения земель. В то же время это существенно позволит повысить плотность и эффективность охраны госграницы", - подчеркнул он.
По его словам, сейчас ГПСУ изучает передовой мировой опыт оперативного решения тактических задач по охране границы, и уже определила два основных направления деятельности.
"Первый - усиление ответственности за незаконное нарушение границы и контрабанду. Второй - повышение плотности системы охраны границы путем развертывания временных отделений пограничной службы и активизации деятельности института пограничных инспекторов", - сказал он.
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Глава ведомства уточнил, что на восточной, южной и северной участках "имеем реальную гибридную угрозу, генерируемой Россией". "Постоянная активность преступных групп, занимающихся организацией контрабандных каналов и переправкой незаконных мигрантов на западном участке также вызывает серьезное беспокойство", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Госпогранслужба хочет ввести институт пограничных участковых и увеличить количество постов на границе.
Иллюстрации: пресс-служба ГПСУ
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