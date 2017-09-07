Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото

Сегодня, 7 сентября, президент Петр Порошенко выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны. Подобные обращения главы государства предусмотрены Конституцией.

Президент выступал с трибуны полтора часа, затронув за это время весь спектр основных тем внутренней и внешней политики Украины.

Проект обращения к депутатам для Порошенко готовили с мая: для этого созвали рабочую группу под руководством главы Администрации президента Игоря Райнина, а методическую подготовку обеспечивал директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин.

Во время выступления президента под зданием Рады собрались около 300 митингующих за удешевление растаможки автомобилей с еврономерами.

Спецпроект LIGA.net: Порошенко и олигархи. Что изменилось за три года

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

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