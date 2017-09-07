USD:  25.97  26.43   EUR:  30.68  31.60  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото

07.09.2017, 14:08 (28 Фото)
Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото
1 из 28
Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото

Сегодня, 7 сентября, президент Петр Порошенко выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны. Подобные обращения главы государства предусмотрены Конституцией.

Президент выступал с трибуны полтора часа, затронув за это время весь спектр основных тем внутренней и внешней политики Украины. 

Проект обращения к депутатам для Порошенко готовили с мая: для этого созвали рабочую группу под руководством главы Администрации президента Игоря Райнина, а методическую подготовку обеспечивал директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин.

Во время выступления президента под зданием Рады собрались около 300 митингующих за удешевление растаможки автомобилей с еврономерами.

Спецпроект LIGA.netПорошенко и олигархи. Что изменилось за три года

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Материалы по теме

Все материалы по теме: Верховная Рада VIII созыва

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
 