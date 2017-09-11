Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран

В поселке Старычи Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности имени гетьмана Петра Сагайдачного состоялась церемония открытия украинско-американских военных учений Rapid Trident-2017, сообщает пресс-служба Минобороны.

В учениях примут участие около 2,5 тыс военных. Кроме украинских и американских, на учения прибыли также военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Британии.

На церемонии открытия присутствовала чрезвычайный и уполномоченный посол США в Украине Мари Йованович, начальник Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук, представители властей и местного самоуправления Львовской области.

Украину на учениях представляют механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, бригады ВДВ ВС Украины, инженерно-саперные подразделения, отдельные подразделения Нацгвардии. Кроме того, в учениях принимают участие военные многонациональной литовско-польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG, созданной в 2014 году.

Ранее сегодня сообщалось, что в Швеции стартуют крупнейшие за более чем 20 лет военные учения Aurora-17.

Фото: mil.gov.ua

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