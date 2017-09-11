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Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран

11.09.2017, 17:10 (9 Фото)
Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран
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Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран Под Львовом стартовали учения при участии военных из 15 стран

В поселке Старычи Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности имени гетьмана Петра Сагайдачного состоялась церемония открытия украинско-американских военных учений Rapid Trident-2017, сообщает пресс-служба Минобороны.

В учениях примут участие около 2,5 тыс военных. Кроме украинских и американских, на учения прибыли также военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Британии.

На церемонии открытия присутствовала чрезвычайный и уполномоченный посол США в Украине Мари Йованович, начальник Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук, представители властей и местного самоуправления Львовской области.

Украину на учениях представляют механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, бригады ВДВ ВС Украины, инженерно-саперные подразделения, отдельные подразделения Нацгвардии. Кроме того, в учениях принимают участие военные многонациональной литовско-польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG, созданной в 2014 году.

Ранее сегодня сообщалось, что в Швеции стартуют крупнейшие за более чем 20 лет военные учения Aurora-17.

Фото: mil.gov.ua

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