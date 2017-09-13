Танковый бригады ВСУ учились наводить понтонные переправы: фото
В Херсонской области во время выполнения плановых заданий командно-штабных учений "Несокрушимая стойкость - 2017" осуществлена переправа через реку Днепр военной техники одной из танковых бригад Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Для переправы был избран участок реки шириной около 600 метров. С одного берега на другой танки, боевые машины пехоты и разнообразную колесную технику доставляли инженерные подразделения с помощью понтонного парома штатного понтонно-мостового парка.
Одновременно с организацией переправы другие подразделения практически отработали мероприятия специальной обработки военной техники, дымовой и аэрозольной маскировки участка, топогеодезического обеспечения действий войск.
Итогом проведенного этапа учений стало не только выполнение подразделениями определенных задач в установленных нормативами пределах, но и налаживания высокого уровня взаимодействия при осуществлении учебно-боевых действий, приобретения нового опыта в организации управления войсками при преодолении водных преград.
Ранее вчера сообщалось, что почти все боевые воинские части Воздушных Сил украинской армии приведены в боевую готовность с целью проверки.
Фото: mil.gov.ua
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