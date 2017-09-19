Врачи пришли к Раде с требованиями к медреформе: фоторепортаж
Около тысячи работников медицинской сферы вышли сегодня на предупредительную акцию протеста. От Майдана Независимости они прошли маршем через Кабмин к Верховной Раде со своими требованиями к готовящейся медицинской реформе. На площадь Конституции перед парламентом участников акции пропускали через металлоискатели, передает корреспондент LIGA.net.
По сообщению Нацполиции, порядок в правительственном квартале обеспечивают 3500 полицейских и нацгвардейцев.
Глава профсоюза работников здравоохранения Украины Виктория Коваль ранее заявила, что акция носит мирный, предупредительный характер, сообщает Укринформ.
"Мы надеемся, что нас услышит правительство и начнется нормальный социальный диалог, чтобы решать актуальные вопросы… Реформа здравоохранения крайне необходима, но это должна быть реформа, чтобы уже не разочаровывались ни люди, ни медработники", - отметила она.
Среди требований профсоюза медработников - назначение министра здравоохранения, увеличение субвенции на 2017 год не менее чем на 3,9 млрд грн для выплаты зарплат, увеличение финансирования медреформы до 7% ВВП вместо предусмотренных 3%, отмена уравниловки в оплате труда медработников и введение надбавок за престижность труда.
Финансируется акция, по словам Коваль, только за средства профсоюза, который оплатил проезд медиков из регионов в Киев.
14 сентября и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предупреждала, что по всей территории Украины готовится проведение специальных акций против медицинской реформы 19 сентября.
Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:21
-
13:15
-
13:35
-
12:07
-
11:22
Материалы по теме
-
19.09.2017 10:01
-
14.09.2017 15:06
-
11.09.2017 14:28
-
30.08.2017 15:16
-
22.08.2017 00:01
Все материалы по теме: Медицинская реформа
- Проведен мониторинг источников новостей украинских СМИ об АТО 15:00
- Парубий подписал резонансный закон об образовании 14:50
- Тысячи пограничников привлечены к ответственности - Цигикал 14:28
- В Госдуме негодуют из-за "насильственной украинизации" Украины 14:26
- Война России против Украины: последние события в Донбассе 14:02