Врачи пришли к Раде с требованиями к медреформе: фоторепортаж

Около тысячи работников медицинской сферы вышли сегодня на предупредительную акцию протеста. От Майдана Независимости они прошли маршем через Кабмин к Верховной Раде со своими требованиями к готовящейся медицинской реформе. На площадь Конституции перед парламентом участников акции пропускали через металлоискатели, передает корреспондент LIGA.net.

По сообщению Нацполиции, порядок в правительственном квартале обеспечивают 3500 полицейских и нацгвардейцев.



Глава профсоюза работников здравоохранения Украины Виктория Коваль ранее заявила, что акция носит мирный, предупредительный характер, сообщает Укринформ.

"Мы надеемся, что нас услышит правительство и начнется нормальный социальный диалог, чтобы решать актуальные вопросы… Реформа здравоохранения крайне необходима, но это должна быть реформа, чтобы уже не разочаровывались ни люди, ни медработники", - отметила она.

Среди требований профсоюза медработников - назначение министра здравоохранения, увеличение субвенции на 2017 год не менее чем на 3,9 млрд грн для выплаты зарплат, увеличение финансирования медреформы до 7% ВВП вместо предусмотренных 3%, отмена уравниловки в оплате труда медработников и введение надбавок за престижность труда.

Финансируется акция, по словам Коваль, только за средства профсоюза, который оплатил проезд медиков из регионов в Киев.

14 сентября и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предупреждала, что по всей территории Украины готовится проведение специальных акций против медицинской реформы 19 сентября.

Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

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