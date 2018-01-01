В Киеве проходит факельное шествие в честь Бандеры: фото
В центре Киева стартовало факельное шествие по случаю 109 лет со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
Организаторами марша выступили Национальный корпус, ВО Свобода и Правый сектор. Участники шествия планируют пройти колонной от парка имени Тараса Шевченко по улице Владимирской, бульвару Шевченко и Крещатику до Майдана Независимости, где пройдет вече.
Колонну сопровождают полицейские, которые следят за порядком. По предварительным данным правоохранителей, в марше участвуют несколько сотен человек.
"Сопровождение колонны осуществляют около сотни правоохранителей, в частности работники полиции диалога", - сообщает пресс-служба полиции Киева.
Акции в честь дня рождения Бандеры сегодня проходят и в других украинских городах.
12 сентября 2017 года сообщалось, что группа преподавателей Национального университета Львовская политехника предлагает присвоить вузу имя Степана Бандеры.
Фото: LIGA.net, facebook.com/UA.KyivPolice
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