Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год
2017 год прошел в напряженном ожидании новостей из зоны АТО: бойцы Нацгвардии и ВСУ проводили постоянные учения, украинцы на Майдане прощались с погибшими бойцами и вспоминали героев Небесной сотни.
Впервые на День независимости в военном параде по Крещатику прошли представители армий стран НАТО; впервые отмечали День добровольца.
Политическая жизнь ознаменовалась рядом громких уголовных дел против бывших и нынешних политиков, и все чаще их можно было видеть в судах. Традиционно в Раде не обошлось без потасовок, под Радой не обошлось без акций протеста.
Не менее насыщенной была культурная жизнь: Киев во второй раз принял Евровидение, на Софийской площади прошел фестиваль писанок и воздушное шоу по случаю открытия Французской весны.
Эти и другие события прошедшего 2017 года - в подборке лучших фотографий LIGA.net.
Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net
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