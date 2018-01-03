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Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год

03.01.2018, 08:30 (37 Фото)
Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год
1 из 37
Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год Между войной и миром: лучшие фото LIGA.net за 2017 год

2017 год прошел в напряженном ожидании новостей из зоны АТО: бойцы Нацгвардии и ВСУ проводили постоянные учения, украинцы на Майдане прощались с погибшими бойцами и вспоминали героев Небесной сотни.

Впервые на День независимости в военном параде по Крещатику прошли представители армий стран НАТО; впервые отмечали День добровольца.

Политическая жизнь ознаменовалась рядом громких уголовных дел против бывших и нынешних политиков, и все чаще их можно было видеть в судах. Традиционно в Раде не обошлось без потасовок, под Радой не обошлось без акций протеста.

Не менее насыщенной была культурная жизнь: Киев во второй раз принял Евровидение, на Софийской площади прошел фестиваль писанок и воздушное шоу по случаю открытия Французской весны.

Эти и другие события прошедшего 2017 года - в подборке лучших фотографий LIGA.net.

Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

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