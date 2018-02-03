Акция поддержки #FreeArchitects и протест против "УПЦ ФСБ" - фото

В Киеве на улице Владимирской состоялась акция #FreeArchitects ("Свободу архитекторам"), участники которой призывают поддержать архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, обвиняемых в попытке поджога нелегально постороенной часовни-МАФа УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины.



Как сообщается в группе акции в Facebook, цель собрания - "привлечь внимание и заявить, что архитекторы - не преступники".

"Мы пришли поддержать наших друзей архитекторов, они не собирались сжигать часовню, ведь они просто полили бензином асфальт, который не горит. Наши друзья работают, имеют детей, поэтому они не должны быть лишены свободы", - прокомментировал друг архитекторов Вадим Юник, пишет Громадське.



Солист группы Бумбокс Андрей Хлывнюк рассказал телеканалу о знакомстве с одним из задержанных.



"Я знаю Алексея Шемитюка лично, он бы хотел поджечь часовню, он бы это сделал, а это была акция, чтобы привлечь внимание властей к проблеме незаконных МАФов", - сказал Хлывнюк.

Участники акции скандируют: "Архитекторов на волю!", "Россия вон из Украины!" и "Вон московского попа!". также они развернули баннер с надписью "Архитекторов на свободу, МАФ ФСБ на свалку".

Одновременно с акцией в часовне, в поджоге которой обвиняют архитекторов, проходил молебен с прихожанами УПЦ Московского патриархата.

На прошлой неделе суд избрал каждому задержанному меру пресечения в виде ареста на два месяца или 2 млн грн залога. Отмечается, что в деле нет весомых убытков и архитекторов готовы были взять на поруки. Прокуратура Киева в апелляции будет просить смягчения меры пресечения для архитекторов, сообщила спикер генпрокурора Лариса Сарган. Некоторые народные депутаты заявили о готовности выступить поручителями.

Ранее на заседании антикоррупционного комитета парламента власти Киева признали, что часовню УПЦ МП возле Десятинной церкви, построили незаконно.

Фото: www.facebook.com/pawel.bobolowicz

Видео: YouTube/Громадське Телебачення

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