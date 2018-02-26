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В Одессе генконсульство РФ облили красной краской: фото

26.02.2018, 20:31 (6 Фото)
В Одессе генконсульство РФ облили красной краской: фото В Одессе генконсульство РФ облили красной краской: фото В Одессе генконсульство РФ облили красной краской: фото В Одессе генконсульство РФ облили красной краской: фото В Одессе генконсульство РФ облили красной краской: фото В Одессе генконсульство РФ облили красной краской: фото
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В Одессе генконсульство РФ облили красной краской: фото В Одессе генконсульство РФ облили красной краской: фото В Одессе генконсульство РФ облили красной краской: фото В Одессе генконсульство РФ облили красной краской: фото В Одессе генконсульство РФ облили красной краской: фото В Одессе генконсульство РФ облили красной краской: фото

В Одессе активисты ряда патриотических организаций провели пикет Генконсульства РФ, в ходе которого забор около здания облили красной краской. Об этом сообщает Думская.

Согласно сообщению, в акции приняли участие около 30 человек. Они требовали освободить оккупированные территории Украины.

Здание генконсульства охраняли около 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции.

Издание отмечает, что активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор учреждения красной краской.

Как сообщалось ранее, полиция Одессы расследует обстоятельства и причины поджога иномарки заместителя председателя Одесского апелляционного административного суда.

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