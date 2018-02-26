В Одессе генконсульство РФ облили красной краской: фото
В Одессе активисты ряда патриотических организаций провели пикет Генконсульства РФ, в ходе которого забор около здания облили красной краской. Об этом сообщает Думская.
Согласно сообщению, в акции приняли участие около 30 человек. Они требовали освободить оккупированные территории Украины.
Здание генконсульства охраняли около 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции.
Издание отмечает, что активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор учреждения красной краской.
Как сообщалось ранее, полиция Одессы расследует обстоятельства и причины поджога иномарки заместителя председателя Одесского апелляционного административного суда.
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