В Одессе генконсульство РФ облили красной краской: фото

В Одессе активисты ряда патриотических организаций провели пикет Генконсульства РФ, в ходе которого забор около здания облили красной краской. Об этом сообщает Думская.

Согласно сообщению, в акции приняли участие около 30 человек. Они требовали освободить оккупированные территории Украины.

Здание генконсульства охраняли около 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции.

Издание отмечает, что активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор учреждения красной краской.

Как сообщалось ранее, полиция Одессы расследует обстоятельства и причины поджога иномарки заместителя председателя Одесского апелляционного административного суда.

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