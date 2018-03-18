Рух нових сил на Майдане требовал импичмента Порошенко: фото
18.03.2018, 20:00 (17 Фото)
Сегодня, 18 марта, сторонники движения Рух нових сил провели на Майдане в Киеве очередную акцию с требованием импичмента президента Петра Порошенко. Од других акций эта отличалась тем, что участники разобрали металлические конструкции на Майдане.
Сторонники РНС держали баннеры с перечеркнутыми лицами Порошенко и президента РФ Владимира Путина и различными лозунгами, вроде "Порошенко - враг украинской нации".
Ранее сообщалось, что полиция изъяла грузовик Руха нових сил на Европейской площади для проверки.
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Сторонники РНС держали баннеры с перечеркнутыми лицами Порошенко и президента РФ Владимира Путина и различными лозунгами, вроде "Порошенко - враг украинской нации".
Ранее сообщалось, что полиция изъяла грузовик Руха нових сил на Европейской площади для проверки.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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