Как Верховная Рада согласилась на арест Савченко: фоторепортаж

Сегодня Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность, а также разрешила задержать и арестовать Надежду Савченко. После этого в управлении СБУ ей было выдвинуто подозрение.

До начала утреннего пленарного заседания регламентный комитет ВР поддержал соответствующие представления Генпрокуратуры и направил их на голосование в зал.

На вышедшего за трибуну генпрокурора Юрия Луценко Савченко смотрела в упор, стоя прямо перед ним все время, пока он аргументировал необходимость лишить ее иммунитета и арестовать. Луценко в подтверждение своих слов продемонстрировал оперативное видео, на которых якобы запечатлены ее переговоры с Владимиром Рубаном.

Сама Савченко, взяв слово, заявила, что от звания Героя Украины отказываться не намерена, а во всех проблемах Украины обвинила действующую власть. Ее выступление было встречено молчанием, иногда в зале раздавался неодобрительный гул. Она уложилась в пять минут из отведенных ей регламентом 15-ти, и замолчала. Спикер Андрей Парубий отметил, что не позволит устраивать в парламенте драматическую паузу и предложил депутатам задавать свои вопросы.

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После результативного голосования по всем трем представлениям Генпрокуратуры свою поддержку Савченко подошли выразить депутаты от Оппоблока.

Покинув зал заседаний, Савченко вышла на улицу, где ее ждали сестра и мать. Никаких комментариев прессе она давать не захотела. Через некоторое время вернулась в Раду, где следователь СБУ сообщил ей о задержании и предложил пройти в управление. Уже там генпрокурор Юрий Луценко сообщил Савченко о подозрении. Предположительно, завтра суд рассмотрит ходатайство прокуратуры о ее аресте.

Савченко инкриминируется заговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовка теракта, содействие террористической организации, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

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