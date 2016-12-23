Киевская область отправила 44 автобуса помощи силам АТО: фото

От здания Киевской облгосадминистрации сегодня отправилась колонна с грузом технической помощи для сил АТО в Донбассе. Как сообщает пресс-служба КОГА, 44 автобуса доставят груз непосредственно в места дислокации боевых частей, находящихся на передовой.

По словам главы ОГА Александра Горгана, помощь была собрана Киевской областью и включает в себя тепловизоры, оптические прицелы, дальномеры, защищенные планшеты, дизель-генераторы, стиральные машины, плоттеры, ноутбуки, утеплители для блиндажей, теплая зимняя обувь.

Как отметил Горган, весь груз будет передан на баланс воинских частей, что исключает возможность его продажи или незаконного использования.

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Также глава ОГА подчеркнул, что техпомощь была добровольно собрана предприятиями и жителями Киевской области, на ее приобретение не потрачено ни копейки бюджетных средств.

Фото - Андрей Гудзенко, ЛІГА.net

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