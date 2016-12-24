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Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков

24.12.2016, 11:50 (10 Фото)
Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков
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Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков

Издание National Geographic опубликовало уникальные фотографии изолированного кочевого племени в Бразилии, сделанные с вертолета.

Запечатленное на фото племя живет в глубине бразильского тропического леса. Оно меняет место своей стоянки каждые 4 года, обеспечивает свои потребности охотой и собирательством.

Последний раз снимки этого племени публиковались в 2008 году.

Фотографии были сделаны Рикардо Стакертом возле границы Бразилии с Перу.

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