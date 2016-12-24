Опубликованы уникальные фото племени из бразильских тропиков
24.12.2016, 11:50 (10 Фото)
Издание National Geographic опубликовало уникальные фотографии изолированного кочевого племени в Бразилии, сделанные с вертолета.
Запечатленное на фото племя живет в глубине бразильского тропического леса. Оно меняет место своей стоянки каждые 4 года, обеспечивает свои потребности охотой и собирательством.
Последний раз снимки этого племени публиковались в 2008 году.
Фотографии были сделаны Рикардо Стакертом возле границы Бразилии с Перу.
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