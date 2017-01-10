ГСЧС освободили из заносов 1 776 авто, в них были 4 444 человека
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям констатирует отсутствие заторов на автодорогах общего пользования государственного и местного значений. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 10 января автомобильных заторов из-за осложнения погодных условий на территории страны нет", - сказано в нем.
ГСЧС напоминает о действии ограничения для всех видов транспортных средств на движение по некоторым автодорогам.
"В Одесской области остается ограничение для всех транспортных средств на движение по автодорогам "Одесса - Рени" и "Одесса - Кучурган". Ограничено движение большегрузного автотранспорта по автодороге "Кропивницкий - Платоново", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, для ликвидации заторов и расчистки дорог привлечено 1 547 единиц техники и 2 222 работника государственного агентства автомобильных дорог Укравтодор, а также семсь единиц техники и 26 сотрудников ГСЧС.
Спасатели ГСЧС с 4 января ее подразделения высвободили из снежных заносов 1 776 автомобилей, в которых находились 4 444 человека.
Во вторник в Украине сохранится преимущественно пасмурная и снежная погода.
Фото: dsns.gov.ua
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