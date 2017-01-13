У Лутковской рассказали о нарушениях в Бердичевской колонии: фото

Представители уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской в ходе повторного визита в Бердичевскую исправительную колонию №70 выявили ряд нарушений в условиях содержания заключенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Повторный визит мониторинговой группы в ИК состоялся 28 декабря 2016 года. Как отметили в офисе Лутковской, сейчас администрация учреждения принимает меры по устранению недостатков, которые были выявлены в ходе предыдущего визита в мае 2014 года.

"В то же время мониторы обратили внимание руководства колонии на отсутствующее водоснабжение в помещении для приготовления пищи и в комнатах длительных свиданий, а также на то, что постельное белье для гостей, прибывающих на такие свидания, устарело и требует замены", - говорится в сообщении.

Как отметили мониторы, в подсобном помещении, которое используется осужденными, работающими в учреждении пекарями, эксплуатируются электрические приборы с поврежденной изоляцией, а стены помещения покрыты плесенью.

Кроме того, окна в участке карантина, диагностики и распределения колонии нуждаются в замене, некоторые из них на момент визита инспекции были забиты полиэтиленовой пленкой. В большинстве помещений прачечной отсутствует освещение. А в медицинской части учреждения лекарства хранятся вместе с продуктами питания медперсонала, подчеркнули в офисе омбудсмена.

Читайте также: СБУ перекрыла канал поставки наркотиков в колонию под Полтавой

"В помещении, в котором расположены комнаты длительных свиданий, отсутствуют информационные стенды по профилактике ВИЧ/СПИДа и возможных инфекций, передающихся половым путем. Лицам, прибывающим на свидания, не предлагают бесплатные средства контрацепции, хотя они есть в наличии. При этом в учреждении только половина ВИЧ-инфицированных лиц получают высокоактивную антиретровирусную терапию", - говорится в сообщении.

Как сообщили в офисе Лутковской, по результатам мониторингового визита подготовлен отчет, который будет передан профильным государственным учреждениям для соответствующего реагирования.

12 января 2017 года сообщалось о том, что специальная мониторинговая группа зафиксировала существенные нарушения прав душевнобольных в психоневрологическом интернате в Мукачево Закарпатской области.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.