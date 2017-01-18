Ирландец публикует в Instagram фото грустных собак у магазинов

Живущий в Австралии ирландец по имени Энди завел страницу в Instagram, на которой публикует фото собак, ждущих хозяев у дверей магазинов. Страница называется "Грустные собаки возле магазина". Об этом пишет Mashable.

"Я заметил, когда переехал, насколько много привязанных возле магазинов собак! Я всегда любил собак и любил погладить их, чтобы подбодрить немного…" - сказал Энди в комментарии изданию.

Теперь он получает большую часть своих изображений от пользователей со всего мира, в том числе Испании, Канады, США, Великобритании, Ирландии и, конечно же, Австралии.

Энди рассказал, что создал блог для развлечения и в противовес "мусору, которым наполнены соцсети".

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